Ospedale San Giovanni in Fiore: il dott. Vitaliano Spagnuolo nuovo primario di medicina

COSENZA – La Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha accolto il nuovo Primario di Medicina dell’Ospedale cittadino, il dottor Vitaliano Spagnuolo. Un momento di grande importanza che testimonia il percorso di ripresa e rafforzamento della struttura sanitaria locale. I due si sono recati nel nosocomio cittadino dove il nuovo primario è stato accompagnato in un tour della struttura. «Sono onorato perchè diventare direttore di medicina interna è un’opportunità unica – ha detto il nuovo primario. Con il sindaco, che ringrazio per l’accoglienza, siamo sicuri di poter determinare un miglioramento delle condizioni della sanità cittadina evitando così che i cittadini debbano uscire dal Comune per ricevere l’assistenza dovuta».

«L’arrivo del Primario, che mancava nel nostro presidio da diversi anni – ha invece dichiarato la Sindaca Succurro – rappresenta un segnale concreto dell’impegno dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza e delle istituzioni locali nel rilanciare il nostro ospedale, considerato un punto di riferimento fondamentale per il territorio. Questo gesto si inserisce in una serie di interventi che stanno rafforzando il servizio sanitario locale, tra cui l’attivazione dell’elisoccorso notturno e il potenziamento del servizio di emergenza-urgenza»,

«L’investimento e la presenza stabile di un Primario di Medicina sono passi importanti verso il miglioramento della qualità dell’assistenza e della cura ai cittadini. Nei prossimi mesi, l’ospedale di San Giovanni in Fiore potrà contare anche su un incremento dei posti letto, che passeranno a 20, contribuendo a rispondere meglio alle esigenze della popolazione», ha aggiunto. Per Rosaria Succurro, «questi segnali sono la dimostrazione che il nostro ospedale sta finalmente tornando a essere un punto di riferimento affidabile e efficiente per i cittadini. Ringraziamo l’ASP di Cosenza per il sostegno e l’impegno e continuiamo a lavorare per garantire servizi sanitari di qualità e un futuro sempre più solido per la nostra comunità». San Giovanni in Fiore si conferma così come un territorio in crescita, con un sistema sanitario rinnovato e più forte, pronto a rispondere alle esigenze di salute dei suoi cittadini.