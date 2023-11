CATANZARO – Confronto ampio e pragmatico quello svolto ieri in Cittadella a Catanzaro tra il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il Sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra, su alcuni temi importanti per la crescita e lo sviluppo della Comunità.

Innanzitutto l’Ospedale al centro delle politiche di rafforzamento dell’offerta sanitaria del territorio del Pollino. È cresciuta la presenza dei poliambulatori (fino a 12 sotto il commissariamento del Presidente Occhiuto e la sinergia tra Amministrazione Comunale ed Asp di Cosenza) che «stanno generando finalmente la mobilità attiva verso il nostro presidio ospedaliero» – ha dichiarato il Sindaco, Paolo Pappaterra – «Sempre più pazienti arrivano dalla parte bassa della Basilicata rivolgendosi ai servizi del nostro presidio che si qualifica per professionalità e competenza, arricchendo anche la dotazione strumentale con un ecografo nel recente passato e un mammografo che arriverà nelle prossime settimane oltre allo straordinario reparto di riabilitazione estensiva che ci invidiano in tutta la Calabria».

Inoltre nel 2024 si attende l’arrivo di nuovi medici per rafforzare l’organico in servizio nella struttura che diventerà Casa di Comunità ed Ospedale di Comunità «senza subire tagli dai fondi del PNRR, che è l’altra buona notizia che abbiamo appreso nel confronto con il Governatore Occhiuto che ringrazio per la disponibilità e la risolutezza nell’ascoltare e affrontare i problemi delle Comunità, in particolare dei piccoli comuni». Occhiuto e Pappaterra hanno anche parlato della sanità territoriale, in particolare dei presidi ospedalieri di Lungro e San Marco che all’interno dello scacchiere delle aree interne non subiranno depauperamenti.

Sul tavolo del confronto con il Presidente della Regione Calabria anche l’accordo MIT-Anas per il nuovo svincolo autostradale di Mormanno che attende la Valutazione di Impatto Ambientale dal Ministero dell’Ambiente. Occhiuto si farà interprete dei bisogni della Comunità di Mormanno chiedendo tempi rapidi nella valutazione per accelerare l’inizio dell’opera di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. «Abbiamo presentato al Presidente Occhiuto – ha aggiunto il Sindaco di Mormanno, Paolo Pappaterra – il progetto di riqualificazione del Lago che per noi diventa opera strategica nel rilanciare un’area di grande attrazione turistica e ambientale». La Regione Calabria potrebbe destinare all’opera una forma di finanziamento per realizzare il progetto strategico per la funzionalità e la valorizzazione del bacino idrico attorno alla diga di Enel Green Power. «L’incontro – ha concluso Pappaterra – è stato proficuo e caratterizzato da un marcato pragmatismo che contraddistingue il Presidente della Regione e si spera vivamente possa essere foriero di risultati utili per programmare il futuro della nostra comunità con speranza e fiducia».