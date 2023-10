Ospedale di Trebisacce: ok al progetto esecutivo del nuovo pronto soccorso

TREBISACCE (CS) – “In data odierna l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza ha deliberato l’approvazione del progetto esecutivo e l’indizione della gara di appalto per l’avvio dei lavori di adeguamento funzionale ed impiantistico del Pronto Soccorso di Trebisacce. Si tratta di un intervento che avevamo già preannunciato nelle scorse settimane e che si pone nel solco del rilancio degli ospedali territoriali voluto fortemente dal Presidente Occhiuto”. Queste le dichiarazioni di Pasqualina Straface, Presidente della Terza Commissione Regionale Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative.

“L’investimento sul Pronto Soccorso dell’Ospedale Chidichimo sarà di 1,3 milioni di euro e sarà un vero e proprio restyling funzionale con impianti e dotazioni di avanguardia. Al contempo è in fase di arrivo il progetto di adeguamento del blocco operatorio, con copertura finanziaria di circa 2 milioni e mezzo di euro, e il rafforzamento del reparto di Radiologia con l’arrivo di una nuova Tac, di una risonanza, di un mammografo, di una colonna endoscopica, di un ortopantomografo e di un nuovo telecomandato.

Stiamo mettendo in campo ogni sforzo e ogni risorsa per garantire ai cittadini, nel caso specifico a quelli dell’alto Jonio, quel diritto costituzionale alla salute che per troppo tempo è stato negato”.