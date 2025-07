- Advertisement -

ROGLIANO (CS) – Il futuro dell’ospedale “Santa Barbara” di Rogliano sotto la lente d’ingrandimento. A sollevare dubbi e domande è il Movimento 5 Stelle della Provincia di Cosenza, per voce del coordinatore Giuseppe Giorno sulla coerenza e trasparenza nell’utilizzo dei fondi del PNRR destinati alla sanità locale. Nel mirino del M5S ci sono le scelte operate dalla Regione Calabria a partire dal Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 59 del 24 maggio 2022, con il quale sono stati ottenuti oltre 5 milioni di euro per due progetti distinti: uno per la realizzazione di un Ospedale di Comunità nei locali dell’ex poliambulatorio di via Eugenio Altomare, e l’altro per interventi antisismici sull’edificio storico dell’ospedale di via Luigi Sturzo.

“Tuttavia – dichiara Giorno – i due progetti sono stati inspiegabilmente accorpati e rimodulati su un’unica sede, quella dello storico presidio ospedaliero, per la realizzazione non solo dell’Ospedale di Comunità, ma anche di un Hospice e 18 posti letto di medicina generale”. Una decisione che, secondo il M5S, “stravolge completamente la logica iniziale dei finanziamenti e contrasta apertamente con i successivi atti ufficiali approvati dalla struttura commissariale”. In particolare, i decreti n. 360 del 20 novembre 2024 e n. 258 del 25 giugno 2025, entrambi firmati dal presidente-commissario Roberto Occhiuto, indicano una diversa configurazione per il presidio di Rogliano:

– 11 posti letto per il recupero e la riabilitazione funzionale,

– 18 posti per medicina generale,

– 20 posti per il Day Surgery.

Dati alla mano, il Movimento 5 Stelle chiede ora pubblicamente dove sia finita la coerenza programmatoria, sollevando il sospetto che si tratti di un ennesimo caso di “finanziamenti spostati e rimodulati senza trasparenza”, potenzialmente in violazione delle finalità del PNRR. “Chiediamo chiarezza sull’utilizzo delle risorse pubbliche, una verifica del rispetto dei decreti commissariali vigenti e trasparenza sui lavori in corso”, afferma Giorno, che raccoglie e rilancia anche le preoccupazioni già espresse dal Comitato “Cosenza Sud”. Il Movimento 5 Stelle invita inoltre dirigenti sanitari, amministratori locali e forze sociali ad un confronto pubblico e costruttivo, nell’interesse esclusivo dei cittadini del territorio. “L’ospedale del Savuto merita una programmazione seria e coerente – conclude Giorno –. I fondi del PNRR devono rappresentare una vera opportunità, non l’ennesima promessa disattesa o, peggio, una truffa ai danni del territorio”.