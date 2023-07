Ospedale di Paola, dopo il ricorso al Tar parte anche l’esposto in Procura

PAOLA (CS) – Il Comitato per il Diritto alla Salute dopo la manifestazione in Cittadella rilancia una nuova manifestazione. “Pensano – affermano- che il caldo e le vacanze possano frenare la nostra azione. Non è così. Intanto abbiamo dato mandato all’Avvocato Gino Perrotta di preparare un esposto alla Procura della Repubblica di Paola per valutare anche eventuali profili penali di questa vicenda grottesca”, annunciano gli esponenti del comitato in una nota stampa.

“La chirurgia viene trasferita sul presupposto che manca la terapia intensiva mentre la stessa risulta attiva dal 2021. Lunedì -continua- lanceremo una nuova iniziativa pubblica , #iocisono, ancora più massiccia.

Sono quindi in corso i preparativi della nuova protesta che coinvolgerà anche i commercianti della città. Intanto – concludono – il grande numero di adesioni al comitato ha fatto sì che lo stesso si dotasse di uno statuto e di un atto costitutivo e sarà regolarmente registrato all’agenzia delle entrate”.