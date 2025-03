Ospedale di Castrovillari in agonia: incontro con il Sub Commissario alla Sanità Esposito

- Advertisement -

CATANZARO – Nei giorni scorsi, nella Cittadella Regionale di Catanzaro, il Comitato delle Associazioni per la Tutela della Sanità dell’area del Pollino (AVO, AVIS, AFD, Medici Cattolici, Amici del cuore e Solidarietà e Partecipazione) ha incontrato il dott. Ernesto Esposito, sub-Commissario alla Sanità per la Regione Calabria. L’incontro ha avuto come obiettivo principale quello di discutere le gravi difficoltà in cui versa l’Ospedale spoke di Castrovillari. Il Comitato ha presentato alcuni documenti riguardanti l’ospedale, elaborati con impegno e già consegnati in precedenti occasioni a varie autorità. Il dott. Esposito ha apprezzato la qualità della documentazione. Uno dei punti focali della discussione è stato di progressivo depauperamento in cui l’ASP di Cosenza sembra aver condannato l’Ospedale di Castrovillari, nonostante il nosocomio rivesta un’importanza centrale nell’offerta sanitaria per le popolazioni della fascia centro-nord della provincia.

Tra le problematiche sollevate, il Comitato ha evidenziato la chiusura della Divisione di Broncopneumologia, considerata inaccettabile perché non solo limita l’accesso alle cure sanitarie per i pazienti affetti da patologie respiratorie, ma compromette anche l’efficacia dell’intero sistema dell’area. Anche la riduzione dei posti letto dell’Unità Operativa di Oncologia, un fatto unico a livello regionale, suscita forte preoccupazione tra i cittadini e gli operatori sanitari. Un altro punto critico emerso riguarda l’Atto Aziendale inviato dall’Asp alla Regione, che presenta numerosi aspetti discutibili. Tra questi, il programmato accorpamento dei Distretti Sanitari dello Jonio, nord e sud, è stato segnalato come in contrasto con la normativa vigente e potenzialmente dannoso per le comunità locali. Esposito ha invitato i rappresentanti del Comitato a inviare una nota esplicativa sui problemi rilevati al Dipartimento Regionale Salute.

L’incontro si è concluso con l’impegno da parte del sub-Commissario a monitorare da vicino la situazione dell’Ospedale di Castrovillari e a prendere in considerazione le proposte del Comitato. Un dialogo aperto e costruttivo è stato auspicato da entrambe le parti, poiché la salvaguardia della qualità dei servizi sanitari in Calabria rappresenta un obiettivo comune. Il Comitato continuerà a fare pressione affinché le istituzioni competenti adottino le misure necessarie per garantire un futuro migliore per l’Ospedale di Castrovillari e per la sanità dell’intera provincia di Cosenza. Le prossime settimane saranno cruciali per monitorare le risposte delle autorità e per verificare l’efficacia degli interventi richiesti dal Comitato. L’attenzione della comunità resta alta, con la speranza che le richieste legittime possano finalmente tradursi in azioni concrete.