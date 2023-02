Ospedale di Castrovillari: finalmente le nuove sale operatorie

CASTROVILLARI (CS) – La prima inaugurazione era avvenuta nel 2012. Poi altre successive, ma il nuovo blocco operatorio dell’ospedale di Castrovillari, di fatto, non era mai entrato in funzione. Stavolta, per evitare il ripetersi di una situazione divenuta paradossale, l’inaugurazione è arrivata dopo l’effetiva attivazione. Le nuove sale operatorie del “Ferrari” sono già in funzione da qualche giorno ed il taglio del nastro è stato solo un momento per sancire ufficialmente quella che può essere considerata una buona notizia per la sanità dell’area del Pollino.

Per venire incontro alle esigenze del territorio, però, per lo Spoke castrovillarese, si richiede l’attivazione di altri reparti a partire da ortopedia e riabilitazione intensiva. Secondo il Presidente della Regione Calabria e commissario alla sanità, Roberto Occhiuto, ed il commissario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano, però, inutile fare promesse: i tempi non sarebbero ancora maturi a causa della carenza di personale.

In altri ospedali, ovvero nel reggino, i medici cubani sono stati preziosi per colmare lacune relative proprio alla mancanza di personale. Nell’occasione Occhiuto ha sottolineato la bontà dell’iniziativa intrapresa con i medici d’oltre Oceano e non ha escluso che a breve possano arrivare anche nelle altre province.