Ospedale di Acri, attivato il nuovo reparto di Medicina. A breve lavori anche per il Pronto soccorso

ACRI (CS) – Nell’ospedale Beato Angelo di Acri è attivo il nuovo reparto di Medicina, operativo negli spazi che precedentemente erano occupati dal polo ex-Covid. Il reparto di Medicina è stato trasferito dalla vecchia alla nuova ala dell’ospedale con una logistica ampia, dignitosa e ben organizzata. Le condizioni di lavoro, di degenza e assistenza per pazienti e personale sanitario sono “nettamente migliorate”. Lo fa sapere in una nota Pasqualina Straface, presidente della terza commissione regionale sulla Sanità, che in contemporanea ha anche annunciato che, a breve, partiranno i lavori per il nuovo Pronto soccorso.

La presidente parla di “importanti investimenti che stanno interessando il presidio di Via Ippocrate” che hanno coinvolto anche gli spazi del Day Surgery, posizionati nelle prossimità del Reparto di Medicina “dove – sottolinea Straface – sono operative due stanze con quattro posti letto e un’infermeria. Al piano superiore, invece, si trova lo studio medico dove vengono visitati e dimessi i pazienti. La vicinanza dell’ambulatorio all’unità operativa, tra l’altro, è strategica. Infatti, in caso di problemi post-intervento, i pazienti possono fermarsi per una notte, nella cosiddetta formula one day, così da essere monitorati dallo stesso personale di Medicina. Insomma – ribadisce – più organizzazione con massima efficienza“.

Ospedale di Acri, a breve i lavori per il Pronto soccorso

Straface annuncia che gli interventi sull’ospedale di Acri non sono terminati. “La sfida più importante – spiega la Consigliera regionale – sarà quella di riportare a nuovo la vecchia struttura del presidio. A breve, infatti, inizieranno i lavori di ristrutturazione dell’immobile dove era precedentemente allocato l’UO di Medicina. C’è già la delibera e al momento sono in fase di pianificazione le logistiche dei futuri spazi”.

La priorità come ha spiegato Straface è quella di “liberare il Pronto soccorso per l’avvio dei lavori di ristrutturazione previsti da programmazione PNRR. Il punto di primo intervento – così per come confermato dal Direttore Sanitario dello Spoke di Corigliano-Rossano, Maria Pompea Bernardi – sarà temporaneamente trasferito nei locali dove attualmente è collocata la Struttura amministrativa (SAUB)” che a sua volta si sposterà negli spazi precedentemente occupati dalla Medicina.