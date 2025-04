Ospedale Castrovillari, parente di un bambino aggredisce un operatore sanitario

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Un operatore socio sanitario è stato aggredito in ospedale da un parente di un piccolo paziente durante l’orario delle visite. Il grave episodio è avvenuto ieri pomeriggio nel reparto di Pediatria dell’ospedale ” Ferrari” di Castrovillari davanti a bambini e ai genitori.

L’operatore socio sanitario ha invitato un parente di un bambino ricoverato nell’unità operativa dello Spoke di Castrovillari ad allontarsi dalla corsia, nel rispetto delle regole di salvaguardia dei piccoli ricoverati, non essendo uno dei genitori del degente, ma un parente terzo.

Questo è andato in escandescenza e ha aggredito l’operatore sanitario davanti ai piccoli degenti e ai genitori, costringendolo a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso che gli hanno riscontrato contusioni ed echimosi sul corpo per una prognosi di 5 giorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Castrovillari che hanno provveduto a ricostruire la vicenda e denunciare l’uomo per l’aggressione.