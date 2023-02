Ospedale Castrovillari, da oggi riprendono le attività chirurgiche

CASTROVILLARI (CS) – L’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza ha comunicato ufficialmente ufficialmente la ripresa delle attività chirurgiche nel presidio ospedaliero Spoke di Castrovillari dal primo febbraio. Sono stati completati, infatti, i lavori per la realizzazione e messa in esercizio delle quattro nuove sale operatorie previste nel progetto risalente al 2007.

Un grande traguardo raggiunto dopo 15 anni, grazie agli input della governance regionale guidata dal presidente, Roberto Occhiuto, ed all’impegno del Commissario straordinario dell’Asp di Cosenza, Antonio Graziano.

“L’obiettivo raggiunto rappresenta un altro passo in avanti nel percorso di crescita attivato all’indomani della definizione del nuovo quadro dirigenziale dell’Azienda. “La Direzione generale dell’Asp – prosegue il comunicato – coglie l’occasione per ringraziare l’Ufficio tecnico aziendale, che tanto si è prodigato per superare le problematiche relative a un contenzioso con la ditta appaltatrice, garantendo in tal modo il collaudo degli impianti e delle attrezzature. Un grazie va anche al personale sanitario e tecnico delle sale operatorie del presidio sanitario di Castrovillari. E’ solo grazie al loro impegno ed alla loro riconosciuta professionalità che i tempi di messa in esercizio dell’attività si sono notevolmente accorciati. Grande soddisfazione, dunque, per un’opera importante a disposizione dell’intera comunità Valle Esaro/Pollino e dell’Asp di Cosenza”.