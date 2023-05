Orsomarso, associazione Orsolab chiede al sindaco l’installazione di defibrillatori

ORSOMARSO (CS) – L’associazione Orsolab di Orsomarso, ha inviato lo scorso 31 marzo una lettera al sindaco, Alberto Bottone, per chiedere l’attivazione e l’installazione dei defibrillatori in possesso dell’ente nel territorio di Orsomarso.

“Nel mese di dicembre 2022 – dichiarano i soci ed il presidente Fabio Perugino – abbiamo promosso un corso di formazione per l’utilizzo e l’uso del defibrillatore in caso di emergenza presso la sala comunale Mercurion, con l’associazione Kataros Salvamento APS, centro accreditato presso la Regione Calabria per il rilascio della certificazione che forma l’operatore a norma dell’art . 1 comma 2 della legge n°120 del 3 aprile 2001″.

“La promozione dei corsi per il corretto uso del defibrillatore – sottolineano dall’associazione – ha lo scopo di aiutare la popolazione nell’affrontare le emergenze sanitarie gravi e di abbattere il divario sanitario esistente in tutto il territorio regionale, per mancanza di infrastrutture, ospedali, guardie mediche, mezzi e personale che potrebbero salvare in tempo utenti con problemi cardiorespiratori e cardiocircolatori”.

“Considerando che – continuano i soci Orsolab – nel territorio vivono diversi operatori abilitati, si è ritenuto opportuno chiedere al Sindaco di attivare le procedure per far diventare la comunità di Orsomarso un comune cardioprotetto. Lo finalità della richiesta è di utilità sociale e punta a colmare un handicap che pregiudica le sorti della nostra zone, sprovvista delle minime garanzie di salvaguardia della salute dei cittadini. Si spera che la presenza dei defibrillatori scongiuri il loro utilizzo e dia più sicurezza al nostro territorio, alla nostra popolazione ed ai nostri graditi visitatori”.