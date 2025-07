Oriolo, arriva “Colori e profumi”: una serata all’insegna di gusto e identità territoriale

- Advertisement -

ORIOLO (CS) – “Colori e profumi della tradizione enogastronomica della Sibaritide” dopo il successo di Roseto Capo Spulico, prosegue il suo viaggio tra sapori, arte e cultura approdando domani, lunedì 28 luglio, ad Oriolo, uno dei Borghi più belli d’Italia della provincia di Cosenza. Si tratta della manifestazione che celebra gusto e identità del territorio, promossa dal Gruppo di Azione Locale (GAL) Sibaritide e che si inserisce nel programma finanziato nell’ambito della Misura 19.3 “Cooperazione Interterritoriale – Filiere Corte e Mercati Locali del PSR Calabria 2014/2022”, organizzato da Roka Produzioni in partnership con le realtà locali.

Domani ad Oriolo si parte dalla ore 20. La serata si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Simona Colotta e del presidente del Consiglio comunale Francesco Pucci. Poi seguiranno gli interventi di Gemma Maiuri, Presidente Associazione Parcke 2.0, e di Manuela Silvestri, presidente Associazione Maniaperteafoglia. A seguire, alle 20.30, lo show cooking con Stefano Gatto che presenterà la ricetta patate con uova e scaglie di peperone crusco. Gran finale a partire dalle 21.30 con la music experience dei Giganti di Varapodio, tradizione popolare, e la Grill Band con la sua etno folk. A condurre la serata ci sarà il sempre dinamico Roberto Cannizzaro.

Il calendario della manifestazione proseguirà in altre zone della Provincia di Cosenza con altre tappe che toccheranno Cariati, Villapiana, Albidona, Terravecchia, Amendolara, San Lorenzo Bellizzi, Francavilla Marittima, Alessandria del Carretto e Cropalati, per raccontare l’autenticità dei territori dal Pollino allo Jonio, passando per la Sila Greca e l’Arberia.