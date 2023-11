Ore di apprensione per Francesco Pesce. Il sindaco di Cerchiara: «no a notizie infondate»

Ancora senza esito le ricerche di Francesco Pesce, il 73enne di Cerchiara di Calabria, scomparso nei boschi del Parco del Pollino sabato scorso dopo essere uscito di casa alla ricerca di funghi. CERCHIARA DI CALABRIA (CS) –, il 73enne di Cerchiara di Calabria, scomparso nei boschi del Parco del Pollinodopo essere uscito di casa alla ricerca di funghi.

“Le ricerche del nostro Concittadino Sig. Pesce Francesco, proseguono incessantemente ad opera delle Forze dell Ordine,dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e dell’Associazionismo”, dichiara il sindaco di Cerchiara di Calabria, Antonio Carlomagno, dalla pagina facebook del Comune. Il sindaco è costantemente in contatto con la Prefettura e le Forze dell Ordine e per ora proseguono le operazioni di soccorso.

“Al fini di evitare interferenze con il lavoro dei soccorritori”, il primo cittadino “invita a non diffondere notizie infondate e prive di ogni veridicità che creano solo tensione. I soccorritori non esiteranno ad informare l’opinione pubblica sull’agognato esito delle ricerche”.