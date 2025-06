- Advertisement -

MARANO PRINCIPATO (CS) – Dopo il record di presenze dello scorso anno, con oltre 7.500 partecipanti in una sola notte, Piazza Annunziata si prepara ad accogliere l’attesissima sesta edizione di ‘One Night’, in programma per sabato 5 luglio, a partire dalle ore 20:00. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato da Kappa Eventi e FS Eventi, e si conferma uno degli appuntamenti estivi più amati della provincia cosentina. Una manifestazione patrocinata dal Comune di Marano Principato con Rlb Radioattiva, radio partner dell’evento.

One Night 2025: una festa per tutte le età, con ospiti d’eccezione

Dopo aver superato le 25.000 presenze complessive nelle prime cinque edizioni (interrotte solo dalla parentesi pandemica), ONE NIGHT torna con un’edizione esplosiva, capace di mescolare generi, emozioni e generazioni. Protagonisti assoluti della serata saranno i JovaLive, la tribute band di Jovanotti. Una formazione capace di portare sul palco non solo i grandi successi del cantautore romano, ma anche tutta la sua energia e il suo stile inconfondibile. Il frontman della band è noto per la straordinaria somiglianza – fisica e vocale – con il vero Lorenzo Cherubini, Jovanotti, e ogni esibizione e live, si trasforma in uno show travolgente, dove musica e spettacolo si fondono in un’unica, contagiosa vibrazione.

La tribute band ufficiale di Jovanotti tra energia e fedeltà musicale

La JovaLive è molto più di una semplice tribute band: si tratta di un progetto musicale che ha conquistato il pubblico italiano grazie alla straordinaria somiglianza del suo frontman Giulio Bertolini con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Questa band è diventata famosa per le sue performance dal vivo in grado di riprodurre fedelmente l’energia e lo stile inconfondibile del celebre cantautore romano, offrendo uno spettacolo coinvolgente e autentico.

Uno show che ricalca l’essenza dei live di Jovanotti

Durante i concerti, i JovaLive portano sul palco i più grandi successi di Jovanotti, spaziando dai brani che hanno segnato i suoi primi anni di carriera fino ai più recenti. La band non si limita ad una semplice imitazione: il frontman ricrea la presenza scenica e l’energia di Jovanotti, mentre la formazione musicale si impegna a mantenere l’atmosfera e l’entusiasmo tipici dei live originali. L’interazione con il pubblico è un elemento chiave, trasformando ogni esibizione in una vera e propria festa. Il repertorio è ricco di hit indimenticabili e pezzi iconici. Dall’energia di brani come “L’ombelico del mondo”, “Il più grande spettacolo dopo il Big Bang” e “Penso positivo”, alla dolcezza di “Serenata rap”, “A te”, “Oh vita!” e tante altre canzoni, proposte con arrangiamenti fedeli all’originale. Un’esperienza unica per tutti i fan di Jovanotti e per chi ama la musica live dal sapore autentico e coinvolgente.

Una line-up giovane e dinamica

La serata prenderà il via con il DJ Set di Tommy Aiello, seguito dalle performance live di due giovani rapper del territorio Zaki e Weeld, pronti a scaldare il pubblico con i loro brani inediti.

Area food, cocktail e tanto divertimento

Ad arricchire l’esperienza, non mancheranno aree dedicate al food & beverage, oltre a una zona cocktail, per vivere la musica all’insegna del gusto e della convivialità. Il tutto nella cornice suggestiva del centro storico di Marano Principato, che per una notte si trasformerà in un grande palco sotto le stelle.

One Night, da semplice idea a grande evento per i giovani

Nato dalla visione di Sandro De Luca – imprenditore e creatore insieme alla moglie di Kappa Eventi – e Fabrizio Salerno rappresentante di un’associazione attiva sul territorio di Marano Principato, One Night è cresciuto fino a diventare uno degli appuntamenti estivi più attesi della provincia. Oggi l’evento abbraccia un pubblico trasversale, mantenendo però il focus sui talenti locali e sulla promozione della scena artistica calabrese. Giunto alla sesta edizione, One Night ha già ospitato artisti come Zabatta e Cinghios group, Cecè Barretta, Discopatici, Mosaiko, Gemelli Diversi, Mimmo Cavallaro, oltre a dj come William Mancuso, Tommy Aiello e Piero Tucci, consolidandosi come vetrina musicale e culturale per tutta la regione.

Un evento reso possibile dal territorio

ONE NIGHT 2025 è realizzato in collaborazione con Pirossigeno S.r.l. e Gruppo Binetti. Non solo un concerto, ma una vera e propria celebrazione dell’estate, della musica e dell’aggregazione. L’appuntamento è per sabato 5 luglio, dalle ore 20:00, in Piazza Annunziata – Marano Principato. Ingresso libero ed emozioni e divertimento garantiti.