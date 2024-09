COSENZA – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finanziato il piano quinquennale 2025-2029, (D.M. 101/2022) della Provincia di Cosenza, per 22.369.563,80 euro che interesseranno 43 interventi su diverse strade provinciali. A darne notizia con evidente soddisfazione la Presidente Rosaria Succurro, che lo definisce un finanziamento significativo destinato a migliorare la viabilità sul territorio: «parliamo di una parte fondamentale del piano di sviluppo infrastrutturale progettato dai nostri Uffici, sulla base delle direttive da me impartite, per garantire un sistema viario più efficace e sicuro per i cittadini. Un successo progettuale e tecnico per il quale ringrazio il Dirigente del Settore Ing. Gianluca Morrone e il suo staff e che rappresenta un segnale chiaro della nostra volontà di investire nel futuro della nostra provincia» – ha dichiarato.

Gli interventi più importanti riguarderanno (qui l’elenco di tutti gli interventi):

1) Riva destra Crati SP 234

2) SP 252 che collegherà le galleria di Tarsia con Cantinella

3) le Strade Provinciali della Sibaritide nel Comune di Cassano, tra cui la SP 171 e la S.P. 169

4) La SP 35 denominata “Crocetta”

5) la SP 241 ex SS 19 con riferimento ai comuni di Mormanno e Castrovillari

Altri interventi interesseranno i comuni di Altomonte, Lungro, la zona dell’Arberia, Aieta, Scala Coeli, San Giovanni in Fiore e altri. Fra gli interventi più significativi la Presidente cita proprio quelli sulle Strade Provinciali della Sibaritide nel Comune di Cassano, rassicurando il Sindaco che «la Provincia di Cosenza non abbandona nessun territorio e che, anzi, Cassano è fra le priorità del Piano Infrastrutturale provinciale».

La Presidente Succurro ha inoltre evidenziato come il finanziamento rappresenti anche un’opportunità per creare posti di lavoro: «ogni progetto avviato porterà con sé posti di lavoro e sosterrà l’economia locale, contribuendo a un futuro di crescita per tutti» – ha aggiunto con entusiasmo, specificando che l’obiettivo è in ogni caso quello di garantire che tutti possano muoversi liberamente e in sicurezza, sia che si tratti di cittadini, lavoratori o turisti; e di promuovere un collegamento efficiente tra le diverse aree della provincia. Inoltre ha espresso gratitudine verso le istituzioni e le autorità competenti, che hanno reso possibile questo finanziamento.

«Il lavoro di squadra è fondamentale per raggiungere obiettivi ambiziosi. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato per ottenere questo risultato. Insieme, potremo realizzare una provincia migliore e più sicura per tutti», ha concluso la Presidente, lasciando intendere che questo è solo il primo passo verso un programma di ammodernamento e sviluppo sostenibile.