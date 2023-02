Occhiuto all’ospedale di San Giovanni in Fiore, Succurro: «clima politico è cambiato»

SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) – Il presidente della Regione Calabria e commissario ad acta della Sanità calabrese, Roberto Occhiuto ha visitato ieri l’ospedale del centro silano. La sindaca, Rosaria Succurro, ha definito ala sua presenza «l’ennesima conferma dell’affetto e dell’attenzione che egli ha per la comunità sangiovannese».

Occhiuto ha partecipato all’inaugurazione di un nuovo mammografo digitale, indispensabile per prevenire i tumori del seno. All’iniziativa hanno preso parte anche Pasqualina Straface, presidente della commissione Sanità del Consiglio regionale della Calabria, l’assessore regionale Gianluca Gallo e il commissario dell’Asp di Cosenza, Antonello Graziano.

«Tra l’altro, in veste di commissario del governo, il presidente Occhiuto – ricorda Succurro – ha già ottenuto l’approvazione del Programma operativo di aggiornamento del Piano di rientro e quantificato il debito delle aziende del Servizio sanitario regionale. Dopo anni di ritardi, errori e compressione di servizi e speranze, adesso ci sono tutte le condizioni per costruire una sanità in grado di dare risposte efficaci nel territorio, valorizzando le professionalità esistenti, potenziando gli organici e migliorando la qualità della prevenzione e dell’assistenza. Sarà un lavoro impegnativo e non semplice, ma il clima politico è cambiato profondamente».

«Continuiamo a collaborare con il presidente Occhiuto e con il l’operativo commissario Graziano, con la certezza che è iniziata una fase costruttiva, di concretezza, progettualità e tutela reale del diritto alla salute. Grazie all’associazione Donne e Diritti – conclude la sindaca Succurro – e alla comunità di San Giovanni in Fiore per il loro contributo fattivo in favore della sanità locale».