Nuovo Porto-Canale dei Laghi di Sibari, convenzione per oltre 9milioni di euro. Sarà intitolato a Jole Santelli

CASSANO IONIO (CS) – È stata sottoscritta la nuova convenzione tra il Comune di Cassano All’Ionio, rappresentato dal sindaco Giovanni Papasso, e la Regione Calabria, rappresentata dall’ingegnere Claudio Moroni, direttore generale del Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, riguardante la realizzazione dei lavori di rifacimento dei moli all’imboccatura del Canale degli Stombi. La convenzione prende atto e ricorda che tra gli interventi ammessi ed approvati dalla Delibera Cipess 17/2024 è ricompreso l’intervento da realizzarsi nel Comune di Cassano all’Ionio (CS), per un importo complessivo pari 9 milioni 680mila euro, con copertura finanziaria a valere sulle risorse FSC 2021-2027 con soggetto attuatore l’Amministrazione comunale di Cassano All’Ionio.

Il nuovo Porto-Canale sarà intitolato a Jole Santelli

Il testo vergato da Regione ed Ente sibarita quindi, stabilisce tutte le modalità per realizzare e finanziare tutti i lavori necessari alla costruzione del nuovo porto-canale che, nell’occasione, il primo cittadino ha confermato che sarà intitolato “Jole Santelli” per ricordare l’ex Presidente della Regione Calabria, prematuramente scomparsa, per l’impegno assunto in favore della risoluzione dell’annosa problematica della via marina da e per il Centro Nautico dei Laghi di Sibari.

Con la firma della convenzione riguardante i lavori di modifica dell’imboccatura del Canale degli Stombi, si accorciano i tempi per procedere alla progettazione e relativa cantierizzazione dell’opera destinata a risolvere l’annoso problema del disinsabbiamento della foce che troppe volte ha impedito al complesso nautico sibarita di avere l’auspicato sviluppo turistico che merita per la sua peculiarità. Le soluzioni identificate e praticate fino ad ora per tamponare l’annosa situazione, seppur hanno garantito la riapertura quasi tutto l’anno del lembo di mare che collega il complesso nautico al Mar Ionio, si sono rivelate temporanee ed inadeguate.

Ecco perché la Regione Calabria, d’intesa con il Comune di Cassano All’Ionio, tenuto conto dello studio progettuale presentato nel 2017 dallo stesso Ente sibarita, guidato dal sindaco Gianni Papasso, ha ritenuto che l’unica soluzione fosse proprio quella di avvalorare la proposta, provvedendo a stanziare un cospicuo finanziamento di circa 10 milioni di euro destinati per il rifacimento dei moli di accesso del canale Stombi. Si tratta di un grande risultato, ha commentato il sindaco Gianni Papasso, ottenuto grazie ad un lavoro di sinergia istituzionale. Il primo cittadino, nell’occasione, ha confermato che, in segno di gratitudine, il porto turistico sarà presto intitolato a Jole Santelli, per onorare l’impegno assunto. Ringraziando anche la stessa Regione, il Presidente Roberto Occhiuto e l’Assessore Gianluca Gallo, per aver mantenuto gli impegni e aver portato avanti insieme all’amministrazione comunale cassanese questa importante sinergia istituzionale che sta dando i suoi frutti.

La convenzione avrà validità fino al 2029 data massima in cui si dovranno concludere i lavori. “Attualmente – ha concluso il sindaco Papasso – il progetto definitivo è al vaglio del Ministero competente per il rilascio dell’autorizzazione ambientale che, si spera, arriverà entro breve. Subito dopo si darà l’avvio alla gara e poi alla partenza dei lavori. Anche in questo caso siamo passati dall’astratto al concreto e risolveremo definitivamente il problema dell’insabbiamento del Porto Canale dei Laghi di Sibari”.