Nuove rotatorie per risolvere i problemi di viabilità del Tirreno Cosentino

COSENZA – Si è riunito questa mattina, nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia, il Tavolo Tecnico per la realizzazione di nuove rotatorie nelle intersezioni tra la statale 18 -sStrade Provinciali e strade comunali, di tutti i comuni della fascia tirrenica della provincia di Cosenza.

L’incontro si è svolto nella sede della Provincia di Cosenza alla presenza di numerosi sindaci dei Comuni interessati e con la partecipazione dell’Anas rappresentata dal Responsabile Arch. Pietro Silletta. Presente inoltre il dirigente del settore viabilità della Provincia di Cosenza ing. Gianluca Morrone, coadiuvato dal Responsabile del Servizio Viabilità dell’Ente – Area tirrenica – Ing. Settimio Gravina.

Nuove rotatorie: concertazione con i sindaci e analisi territoriale

«Teniamo molto alla sicurezza stradale – ha dichiarato il Presidente Succurro – e pertanto abbiamo voluto convocare questa riunione al fine di procedere alla progettazione e realizzazione di nuove rotonde stradali su un’area – quella tirrenica – che ha necessità di essere messa più in sicurezza sul piano della viabilità. Il nostro metodo, come sempre, è quello della concertazione con i Sindaci e anche in questo caso abbiamo voluto sentire i Primi Cittadini del Tirreno. Lunedì prossimo seguirà un secondo incontro, con altri Sindaci».

Vista la notevole partecipazione delle amministrazioni coinvolte e presenti – tra cui Amantea, Santa Maria del Cedro, Belvedere, Paola, Guardia Piemontese, San Nicola Arcella, Bonifati, Fiumefreddo Bruzio, Praia a Mare, Fuscaldo – è emersa una chiara volontà ad attuare i vari interventi programmati e da programmare. La Provincia ha evidenziato che gli interventi da realizzare saranno frutto di un’analisi territoriale dei vari comprensori che compongono la fascia tirrenica nella loro interezza.

Tutti i partecipanti hanno apprezzato l’iniziativa proposta dal Presidente della Provincia, dimostrando che un tavolo allargato a tutti i sindaci della costa Tirrenica può avere una maggiore efficacia nel portare le problematiche e le richieste di finanziamento presso le autorità superiori, tra le quali Regione e Ministero delle Infrastrutture.

Il Presidente Rosaria Succurro ha infine commentato: «Incontri come questo sono molto importanti, perché solo le giuste sinergie istituzionali e gli ottimi rapporti tra gli enti coinvolti possono consentire la realizzazione di opere che il territorio aspetta da tempo. Oggi abbiamo compiuto un importante passo avanti verso la risoluzione delle problematiche di viabilità sul Tirreno, a vantaggio non solo dei cittadini della fascia tirrenica ma di tutti gli utenti della strada compresi i numerosi turisti che l’attraversano per raggiungere le proprie mete di vacanza».