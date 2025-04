Notte di follia a San Fili, la lite finisce a coltellate in un agriturismo: due feriti

- Advertisement -

SAN FILI (CS) – Una serata tra i tavoli di un agriturismo si è trasformata in una rissa che ha movimentato la notte a San Fili, piccolo centro in provincia di Cosenza. Tutto sarebbe iniziato all’interno del locale, dove quattro persone – presumibilmente alterate dall’alcol – hanno cominciato a discutere animatamente fino a venire alle mani.

Lo scontro è poi proseguito all’esterno, dove uno dei partecipanti ha estratto un coltello, ferendo due degli antagonisti. Le lesioni, per fortuna, sono risultate lievi: i due uomini sono stati medicati in ospedale e dimessi con una prognosi di sette giorni. Sul caso indagano i carabinieri della stazione locale, che stanno raccogliendo le versioni dei presenti per ricostruire con esattezza l’accaduto e individuare eventuali responsabilità.