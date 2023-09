Notte a Bianca a Cassano Ionio con la musica di Paolo Belli e della Big Band

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Il tour estivo 2023 di Paolo Belli approda a Cassano Ionio. Il concerto del cantante emiliano e della sua Big Band è previsto per domani, sabato 9 settembre alle 00:15 in Piazza Municipio (l’ingresso è libero). Il live si inserisce nel cartellone degli eventi in programma per la Notte Bianca 2023.

Il concerto di Paolo Belli è musica e divertimento, un mix irresistibile di note e parole che appassiona il pubblico di tutte le età: in scaletta ai suoi successi più conosciuti come “Sotto questo sole” e “Ladri di biciclette” si alternano altri pezzi più recenti e cover di canzoni celebri della musica italiana, tutti brani che si trovano nel suo ultimo lavoro discografico “La Musica che ci gira intorno”. Il CD, uscito nel maggio 2022, è una raccolta registrata in stile grande orchestra con la sua Big Band per omaggiare grandi artisti italiani fra cui Fossati, De Gregori, Dalla, Ron.

Paolo Belli torna in Piazza con la sua Big Band dopo un inverno passato nei teatri di tutta Italia con lo spettacolo “Pur di Far Commedia”, scritto con Alberto Di Risio, piece che ha riscosso unanime successo di critica e pubblico e che tornerà in scena nell’inverno del 2024.

La Paolo Belli Big Band è composta da: Mauro Parma alla batteria, Enzo Proietti al pianoforte e tastiere, Gaetano Puzzutiello al contrabbasso e al basso elettrico, Peppe Stefanelli alle percussioni, Paolo Varoli alla chitarra, Pierluigi Bastioli e Daniele Bocchini al trombone, Davide Ghidoni e Nicola Bertoncin alla tromba, Marco Postacchini e Gabriele Costantini al sax, Juan Carlos Albelo Zamora al violino e all’armonica.