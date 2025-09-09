HomeProvincia

Nikolas, Chiara e Francesco: tre cosentini nel programma di ‘Reazione a Catena’

La registrazione della puntata si è svolta negli studi Rai di Napoli, ma il vero appuntamento per il pubblico sarà domenica 14 settembre, alle 18.45 su Rai 1

Scritto da S.M.
COSENZA – Bisignano e San Fili si preparano a fare il tifo. Nikolas Puterio e Chiara Servidio, entrambi di Bisignano (CS), insieme a Francesco Maida di San Fili (CS), tutti e tre ventiduenni, hanno superato brillantemente i casting del popolarissimo quiz televisivo Reazione a Catena, condotto da Pino Insegno su Rai 1.

Nella provincia di Cosenza tante squadre avevano presentato la loro candidatura, ma è stato proprio il trio calabrese a colpire i selezionatori e a essere scelto per partecipare al programma: un risultato che da solo parla di talento, prontezza e complicità di squadra.

La registrazione della puntata si è svolta negli studi Rai di Napoli, ma il vero appuntamento per il pubblico sarà domenica 14 settembre, alle 18.45 su Rai 1, quando tutti potranno scoprire come i tre protagonisti calabresi se la sono cavata in una delle trasmissioni più amate e seguite dell’estate italiana.

Orgoglio, entusiasmo e tanta determinazione: così i nostri concittadini hanno affrontato questa avventura televisiva, portando in alto i nomi delle loro città. Adesso non resta che attendere e lasciarsi sorprendere: che cosa succederà? Lo scopriremo solo guardando Reazione a Catena il 14 settembre.

