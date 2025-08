Niente acqua a Cosenza e nella Valle del Savuto. Il motivo? Acquedotto sabotato a Lorica

- Advertisement -

COSENZA – Sorical, ente che gestice il servizio idrico in Calabria, spiega le motivazioni della carenza idrica che in questi giorni ha colpito alcune zone di Cosenza e diversi comuni della Valle del Savuto, a causa della manomissione dell’acquedotto Bufalo avvenuto il 4 agosto scorso e “con la quale si informava di un ammanco considerevole sullo schema Bufalo che induceva su tutti i comuni del lungo schema idrico una riduzione delle portate normalmente distribuite, si aggiorna come segue.

Dopo lunghe percorrenze, alla ricerca di eventuali perdite visibili in superficie, stamattina nel corso di controlli svolti a piedi, in montagna c/o Lorica puntualmente sui singoli pozzetti installati lungolinea, è stata rilevata una manomissione dell’acquedotto ad opera di ignoti. Uno “scarico di fondo” – precisa l’ente – era stato infatti lasciato volutamente aperto al fine di convogliare l’acqua lungo il pendio immediatamente a valle dello stesso. La manovra è stata immediatamente ripristinata, il pozzetto sigillato ed ovviamente seguirà denuncia alle autorità competenti per gli approfondimenti del caso”.