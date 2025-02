Nicola Gratteri venerdì a San Marco Argentano. Presenterà i suoi libri “Una Cosa Sola” e “Il Grifone”

- Advertisement -

SAN MARCO ARGENTANO (CS) – La cultura e l’impegno civile saranno i grandi protagonisti a San Marco Argentano venerdì prossimo dalle ore 16.30. La Pro Loco San Marco, in collaborazione con la Provincia di Cosenza, il Comune di San Marco Argentano e l’IIS di San Marco Argentano, ha organizzato, infatti, la presentazione dei libri “Una Cosa Sola” e “Il Grifone” di Nicola Gratteri e Antonio Nicaso. L’evento si terrà, come accennato, venerdì 21 febbraio alle ore 16:30 presso il Palazzetto dello Sport dell’Istituto ITCG-LS San Marco Argentano.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto su temi di attualità e impegno civile, con un focus attento sulla storia delle mafie e su quelle che sono le conseguenze del condizionamento mafioso nel tessuto economico e sociale calabrese e italiano. La Pro Loco San Marco, dunque, vuole favorire la promozione culturale del territorio, con un evento di alto valore sociale e culturale. La giornata si aprirà con i saluti istituzionali di Rosaria Succurro, Presidente della Provincia di Cosenza, Virginia Mariotti, Sindaco di San Marco Argentano, e Justin Brusco, Presidente della Pro Loco San Marco Argentano.

Successivamente l’attuale procuratore di Napoli ed ex procuratore della DDA di Catanzaro, Nicola Gratteri, discuterà dei temi del libro insieme ai giornalisti Arcangelo Badolati e Paolo Talarico. Un confronto che offrirà spunti di riflessione partendo dal contenuto dell’opera e spaziando sulla realtà sociale e politica contemporanea. Al termine della presentazione, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare personalmente Nicola Gratteri durante il “firmacopie”. Con questa iniziativa, la Pro Loco San Marco conferma la propria vocazione a promuovere la cultura e il confronto offrendo alla comunità un’opportunità unica per approfondire temi importanti come la lotta alla mafia attraverso la testimonianza di uno dei protagonisti.