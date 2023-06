Nel suggestivo borgo di Mendicino sarà girato il film ‘Quando soffia il vento’

MENDICINO (CS) – Sarà girato tra il suggestivo borgo di Mendicino, il film “Quando soffia il vento”. Il progetto, è stato presentato a Palazzo Campagna alla presenza del cast di attori, a partire da Ettore Bassi e Lucia Rossi che saranno affiancati da Marcello Arnone e Arianna Valentini. Un film che affronta il tema dellla donazione degli organi e incentrato sulle vicende di Eva e Christian.

L’opera è stata scritta e sarà anche diretta da Mauro Cerminara ed è stata realizzata in collaborazione con Aido, prodotta da Illusion Factory e Pasquale Arnone. Per il sindaco di Mendicino, Antonio Palermo, sarà un’occasione per promuovere soprattutto uno dei borghi calabresi più belli, come quello di Mendicino.