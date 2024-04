Natura a cavallo per il “Viaggio nei Parchi del Sud. Dal Pollino all’Alta Murgia”

FRASCINETO (CS) – Dopo la prima tappa di ieri, partita dal Centro Ippico Iannibelli di Frascineto, si è tenuta oggi la seconda tappa dell’evento “Viaggio nei Parchi del Sud. Dal Pollino all’Alta Murgia, incontrarsi nei Geositi” organizzato dall’Associazione Asd Nac “Natura a Cavallo” Italia. Nonostante le condizioni metereologiche avverse caratterizzate da una intensa pioggia primaverile e da temperature rigide, i partecipanti, che si sono radunati per l’occasione presso la suggestiva struttura del Parco del Pollino “La Catasta” di Campotenese, si sono avviati verso il Comune di Viggianello nel versante lucano del Parco.

Durante il percorso, i cavalieri sono stati investiti con grande stupore da una intensa nevicata che ha ulteriormente contribuito a rendere incantati i luoghi e le bellezze naturalistiche del Parco. Il presidente nazionale dell’Associazione “Natura a Cavallo” Mauro Ferrari e i referenti per la Calabria, Vincenzo e Marco Iannibelli, entusiasti per l’ottima riuscita della due giorni calabrese dell’evento, hanno inteso ringraziare per la vicinanza ed il supporto fornito l’Ente Parco Nazionale del Pollino, il suo direttore ing. Arturo Valicenti per la vicinanza e la presenza anche fisica, nonché il Reparto Carabinieri a Cavallo Parco Nazionale del Pollino nella persona del Comandante Ten. Col. Cristina Potenza.

Dopo una sosta notturna il viaggio dei partecipanti proseguirà nei prossimi giorni alla scoperta delle bellezze naturalistiche dei Parchi Regionale della Murgia Materana e del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.