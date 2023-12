‘Natale a Lungro’ tra spettacoli, cultura e solidarietà

LUNGRO (CS) – La cittadina arbëreshe di Lungro, alle porte del Parco Nazionale del Pollino, accoglie la magia del periodo natalizio con “Natale a Lungro” – “Ungra Experience 2”, un affascinante calendario di eventi organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco Arbëria di Lungro e altre associazioni e realtà del territorio, finanziato attraverso il contributo della Regione Calabria. Il mese di dicembre si è aperto con il tradizionale falò in onore del patrono San Nicola di Mira il 5 dicembre e con l’appuntamento, ormai annuale, con i Mercatini di Natale l’8 dicembre, promossi dalla Pro Loco Arbëria di Lungro, giunti alla VI edizione. Il cartellone è entrato nel vivo il 16 dicembre scorso con “Aspettando il Natale”, una rappresentazione curata dall’Azione Cattolica di Lungro in Piazza Casini. Ancora lo scorso 17 dicembre la sezione “Salgemma Lungro Festival Books” si è aperta con la presentazione del libro “Watoto” di Sergio Crocco presso la Casa della Musica.

Ed ecco i prossimi appuntamenti. Il 26 dicembre, in Corso Skanderbeg, sarà presente uno spettacolo speciale per i bambini mentre il gruppo musicale “Cuore Etnico” regalerà un concerto pensato per tutte le famiglie tra le note della musica popolare. In aggiunta, l’iniziativa “Dona un giocattolo” pensato per condividere la gioia del Natale con chi è meno fortunato. Il 28 dicembre, alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare, la presentazione del libro “La Casa non a caso” di Gennaro Ponte offrirà spunti di riflessione per gli operatori del settore sociale per pensare a nuovi processi di inclusione. A seguire, alle ore 19:30 presso la Casa della Musica ci sarà l’esibizione del coro “Voci di Pace”.

Il 29 dicembre, Piazza Cavallotti, presso il Palazzo Comunale, Lungro ospiterà l’apertura della mostra fotografica del cosentino Francesco Sesso, campione mondiale di fotografia subacquea FIPSAS, promossa dall’Associazione Lungresi nel Mondo e Salgemma Lungro Festival e che rimarrà aperta al pubblico sino al 10 gennaio.

Il 30 dicembre, presso la Casa della Musica, l’atmosfera culturale si arricchirà con la presentazione del saggio “Oxypolitik” del lungrese Raffaele Rio, presidente Demoskopika, alle 18:00. Alle 21:00, invece, spazio allo spettacolo dei comici di Made in Sud, “Enzo e Sal”.

Il 1 gennaio, alle 19:00, il concerto di capodanno de “I tre Tenori” con Morrone, Veltri e il lungrese Angelo Forte i quali trasporteranno la comunità in un nuovo anno ricco di armonia.

Il 2 gennaio, alle 18:30 presso la Casa della musica, è prevista la Tombolata organizzata dal comitato di gemellaggio italo-francese FLAM, un momento di condivisione e divertimento.

Per chiudere le festività, il 5 gennaio, alla Villa Comunale uno spettacolo per bambini…aspettando la Befana. “Natale a Lungro” è più di un insieme di eventi, è un mosaico di iniziative e di sensibilità nonché un invito a celebrare insieme la magia di questo periodo speciale nella comunità lungrese, puntando ad incrementare i flussi turistici e sviluppare l’offerta culturale e di eventi nella cittadina arbëreshe del Pollino.