Nascondevano droga e armi in casa, arrestati padre e figlio nel Cosentino

RENDE – I carabinieri della Compagnia di Rende hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, padre e figlio, rispettivamente di 28 e 56 anni di Luzzi, con l’accusa di detenzione illegale di munizioni e armi, alterazione di arma clandestina, ricettazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari dell’Aliquota Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile di Rende hanno notato il giovane allontanarsi dalla propria abitazione con fare sospetto e hanno deciso di sottoporlo a controllo, trovandolo in possesso di circa 11 dosi di cocaina pronte alla vendita. La perquisizione eseguita nell’abitazione, ha permesso di rinvenire 281 grammi di cocaina e la somma di 21.340 euro in contanti in banconote di vario taglio. Trovato anche un fucile a canne mozze calibro 12, con matricola abrasa e 2 cartucce.