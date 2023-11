MIRTO CROSIA (CS) – Nasce a Crosia Mirto il Movimento civico “RigenerAzioni in Comune” , costituito da donne ed uomini residenti nel Comune di Crosia Mirto che vogliono mettere in campo competenze ed energie al fine di offrire una nuova visione del territorio. Tra i principi cardine del Movimento la RigenerAzione nelle diverse accezioni, quali una nuova vision del territorio, partendo da un concetto cardine ovvero dal principio di sussidiarietà orizzontale e welfare generativo in cui i cittadini saranno promotori e

protagonisti di questo processo.

Il Movimento intende partire dalle energie e dalle competenze territoriali presenti, con

l’intento di canalizzarle in un virtuoso processo di sviluppo locale, in chiave economica, sociale relazionale e soprattutto strutturale. Il Movimento, che nasce dal basso, intende partire dai principi della Legalità Diffusa, partendo dalla valorizzazione delle agenzie territoriali presenti sul territorio, a partire dalle nuove generazioni.

Nello specifico il Movimento parte dalla consapevolezza che è necessario partire da una RigenerAzione soprattutto culturale, affinché sul territorio possano innescarsi virtuosi percorsi di crescita e di sviluppo territoriale, portando avanti il lungimirante progetto promosso dal Comitato Magna Graecia nel proprio

territorio.

Il Movimento ha come punto di partenza l’ elaborazione di progetti condivisi sul

territorio e non dai Nomi, che saranno il risultato finale di questo percorso.

Il MOVIMENTO non è semplicemente aperto alla cittadinanza ma intende valorizzarla

secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e seguiranno iniziative ed azioni di

coinvolgimento sull’ intero territorio comunale.