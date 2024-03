Narrare la tutela della natura: incontro sul ruolo delle Guide dei Parchi Naturali

LORICA (CS) – La figura della Guida Parco riveste un’importanza fondamentale nella conservazione e promozione dell’ambiente naturale. Comunicare la bellezza e la fragilità della natura è una sfida, ma è anche un imperativo per potenziare gli strumenti di tutela a disposizione degli enti parco. Le Guide rappresentano il ponte vitale tra la comunità e il territorio, svolgendo un ruolo attivo nella sensibilizzazione e nella protezione delle risorse naturali. La società oggi non può più permettersi di pensare alla tutela degli equilibri naturali come ad una conoscenza facoltativa o ad un argomento di costume buono per i salotti ma trascendente la vita quotidiana; le nostre mancanze di oltre mezzo secolo nei riguardi dell’ambiente hanno avuto conseguenze che stiamo ormai sperimentando nella nostra quotidianità.

È per questo che è essenziale una corretta comunicazione riguardo al mondo naturale, alle dinamiche che lo regolano, all’interazione con esso, per poter avere piena consapevolezza del nostro impatto sugli equilibri naturali.

Il prossimo 22 marzo, si terrà il III meeting delle Guide Parco Calabria – ufficiali ed escursionistiche di varia appartenenza associativa – presso la sede dell’Ente Parco della Sila, a Lorica, nel Parco Nazionale della Sila, ed avrà come tema “Narrare la tutela della natura”.

Giorno 23 Marzo, il meeting proseguirà con un’escursione. Sarà un momento di confronto, che segue gli incontri del 2022 in Aspromonte e del 2023 sul Pollino, questa volta incentrato sull’importanza di una buona e corretta comunicazione della tutela della natura e sui risvolti legati a tale opportunità. Un’importante opportunità per consolidare la collaborazione tra le Guide e rafforzare l’impegno comune nella tutela e nella valorizzazione dei Parchi Naturali della Calabria.

Venerdì 22 Marzo

– Ore 15:30: Ritrovo e iscrizioni

– Ore 16:00: Saluti e interventi

– Ilario Treccosti – Direttore Parco Nazionale della Sila

– Andrea Laurenzano – Coordinatore Regionale Aigae

– Andrea D’Onofrio – Coordinatore Assoguide

– Maria Sprovieri – delegata d’ufficio Presidenza Lagap

– Andrea Vacchiano – Coordinatore Guide Parco Pollino

– Giorgio Pascolo – Coordinatore Guide Parco Serre

– Luca Lombardi – Coordinatore Guide Parco Aspromonte

– Giovanni Aramini – Dirigente Settore Parchi e Aree Protette Regione Calabria

Interventi a seguire:

– Paolo Piacentini – Presidente Federtrek

Conclude:

– Francesco Curcio – Presidente Parco Nazionale della Sila

Modera:

– Saverio Bianco – Coordinatore Guide Parco Sila

Segue un momento conviviale presso struttura convenzionata.

Sabato 23 Marzo

– Ore 9:00: Escursione e pranzo al sacco “Anello di Colli Perilli”