Musica: Teresa Ferraro, 13 anni, da San Pietro in Guarano a The Voice Kids

COSENZA – Teresa Ferraro, allieva della RC Voce e Produzione di Cecilia Cesario e Rosario Canale, ha 13 anni e viene da San Pietro in Guarano, in provincia di Cosenza. Studia canto da quando era piccolina. Venerdì scorso si è esibita in prima serata su Rai 1 nel programma di Antonella Clerici, The Voice Kid,s ricevendo 4 Sì dai giudici Gigi D’Alessio, Arisa, Clementino e Loredana Bertè. La piccola si è esibita con un brano di Alicia Keys, Empire state of mind, cantando e rappando come una grande artista. Teresa ha scelto di entrare nel Team guidato da Clementino.

Negli anni RC Voce e Produzione ha avuto tantissime soddisfazioni, come la partecipazione di Raffaele Renda ad Amici di Maria De Filippi arrivato al serale, e tanti altri ragazzi che hanno partecipato a contest televisivi come Xfactor, All together now, Festival di Castrocaro, Sanremo Young e, non solo, anche contest importanti come Deejay on stage, ma anche i talent internazionali come The Voice ed Xfactor in Albania.

Anche il sindaco e l’amministrazione comunale di San Pietro in Guarano si sono congratulati con la giovanissima concittadina per il primo importante traguardo su Facebook: “ha brillato nella competizione The Voice Kids, conquistando un posto nel Team di Clementino e portando con orgoglio il nome del nostro piccolo paese su Rai Uno. Un grosso in bocca al lupo a Teresa, da parte nostra e di tutta la comunità”.