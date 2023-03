Musica e comicità: Giò di Tonno conquista Morano Calabro

MORANO CALABRO (CS) – Due cose sono capaci di intrattenere e divertire il pubblico come poche altre: sono la musica e la comicità e sono stati gli ingredienti di uno stesso spettacolo, passato anche attraverso il ricordo di alcuni grandi del passato e da tante risate.

Grande successo sul palco del teatro “Troisi” di Morano Calabro per “Due di cui uno…” lo spettacolo che ha visto protagonisti Giò Di Tonno, già vincitore di Sanremo e celebre Quasimodo nel musical di Riccardo Cocciante, Notre Dame de Paris, ed il comico Vincenzo Olivieri.

Una commedia, tra musica e teatro, nel corso della quale è stato ricordato un grande della musica come Franco Battiato, ma anche un personaggio di spessore come Maurizio Costanzo. Non sono mancati, poi, momenti di comicità legati soprattutto all’’Abbruzzo, la terra d’origine dei due.

Un successo che conferma la buona collaborazione fra l’Allegra Ribalta, la compagnia che organizza la stagione teatrale moranese, ed il Tirreno Festival.