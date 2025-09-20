HomeProvincia

Musica bandistica, domani il 1° Raduno “Città di Mendicino”: tradizione, cultura e comunità

Il raduno è organizzato dall’Associazione Banda Musicale “Città di Mendicino 1885”, in collaborazione con l’associaizione Prometeus, il gruppo dei Bretti e il patrocinio del Comune

MENDICINO (CS) – Domenica 21 settembre, Mendicino si trasformerà in un centro di riferimento della musica bandistica, unendo la magia del suo territorio, la bellezza del Parco degli Enotri, alle note senza tempo delle bande calabresi. Il programma del raduno prevede un percorso suggestivo che partirà dalla Chiesa di San Pietro in Mendicino, da dove le bande partecipanti sfileranno per Piazza Municipio e Piazza Duomo. La giornata troverà poi il suo culmine nel magnifico scenario del Parco degli Enotri, che ospiterà il concerto conclusivo: qui le formazioni esprimeranno il meglio del loro repertorio musicale.

La “Banda Città di Mendicino 1885”: una storia lunga quasi 150 anni

Fondata nel lontano 1885, la Banda Musicale “Città di Mendicino” è una delle realtà più longeve e rappresentative della Calabria. Da quasi un secolo e mezzo accompagna la vita sociale e religiosa del paese, diventando un simbolo identitario e un punto di riferimento culturale. Sotto la direzione del Maestro Maurizio Filippelli, la banda ha saputo coniugare il rispetto della tradizione con una costante apertura all’innovazione, conquistando riconoscimenti e inviti in numerose città italiane. Grazie al lavoro instancabile del Maestro e all’impegno dei suoi musicisti, la formazione mendicinese si è guadagnata un ruolo di prestigio anche al di fuori dei confini locali, continuando a crescere ed attrarre nuove generazioni di giovani talenti locali.

Le bande ospiti

Con la Banda Musicale Città di Mendicino 1885, che si occuperà dell’accoglienza, saranno presenti altre importanti realtà bandistiche calabresi: la Banda Musicale Giuseppe Verdi di Santa Maria del Cedro, diretta dal Maestro Angelo Durante; l’Associazione Bandistica Antonio De Bartolo di Corigliano-Rossano, diretta dal Maestro Domenico Di Vasto; il Complesso Bandistico San Francesco di Paola (Paola), diretto dal Maestro Giorgio Di Stilo; la Banda Musicale Raimondo Reda 1994 di Mendicino, diretta dal Maestro Giuseppe Madrigrano.

Il raduno rappresenta non solo un’occasione musicale, ma un momento d’incontro per l’intera comunità mendicinese. L’impegno congiunto di tutti coloro che hanno reso possibile l’evento testimonia come la musica possa essere strumento di coesione, capace di valorizzare il territorio e rafforzare i legami sociali.

