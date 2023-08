«Mparativillu: la Rassegna dei detti e proverbi calabresi»

LUZZI (CS) – La pro Loco la terra dei Lucij di Luzzi presenterà la Rassegna dei detti e proverbi calabresi con un intermezzo di canzoni calabresi che vanno da Mimmo Cavallaro a Otello Profazio, passando anche attraverso la musica dei briganti calabresi, gruppo folk luzzese degli anni 80. La rassegna è nata da una idea di Ciccio Scarpelli, socio e dirigente della pro Loco e sarà condotta dal presentatore luzzese Werner Altomare. Il presidente della pro Loco la terra dei Lucij ha fortemente voluto la rassegna perché essa rappresenta in un certo senso la continuazione di una ricerca storica sulle tradizioni popolari che è stata avviata con la costituzione del Museo Etnografico.

I Detti e i proverbi calabresi fanno parte di questa tradizione e sono espressioni di origine popolare che in senso figurato racchiudono saggezza e insegnamenti. Nacquero ai tempi dei nostri avi , alcuni per casualità altri perché pensati e meditati, ma comunque raccolgono sentimenti di allegria, divertimento e tristezza. La rassegna dei proverbi calabresi ha spinto il presidente della Pro Loco La terra dei Lucij e i suoi dirigenti a pensare di poter continuare la ricerca delle tradizioni popolari avviando nei prossimi mesi un altro interessante progetto che coinvolgerà una parte del centro storico di Luzzi, che lo si vuole riconoscere come “ il paese dei detti calabresi”.