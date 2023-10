Motori, enogastronomia e sostegno all’AIRC, al via il 4° Slalom Città di Altomonte

ALTOMONTE (CS) – Torna l’appuntamento con ASA Castrovillari che raduna piloti da tutta Italia per la gara valida come ultima di Coppa Italia e Trofei d’Italia Slalom. Evento scelto, quest’anno, anche come tappa del tour nazionale dell’AIRC, in occasione del mese della prevenzione del tumore al seno. Motori e piloti sono pronti per il 4° Slalom Città di Altomonte, la gara automobilistica unica in Calabria e in programma dal 20 al 22 ottobre.

L’evento sportivo sarà, infatti, il solo in tutta la regione valido sia come ultimo round di Coppa Italia ACI Sport che per i Trofei d’Italia Slalom, oltre ad essere valevole per il IV Trofeo Mario Verta, Trofeo Leonardo Elia e VI Memorial Vittorio Minasi.

Non solo motori ma anche enogastronomia, turismo e sociale nella corposa tre giorni presentata nei giorni scorsi all’Hotel Barbieri di Altomonte dal Presidente di ASA Castrovillari, Massimo Minasi; dal sindaco di Altomonte, Giampietro Coppola; dal consigliere comunale delegato allo sport, Giuseppe Capparelli; dal titolare della Elia Prototipi, Sebastiano Elia e dal delegato alla viabilità per la Provincia di Cosenza, Eugenio Aceto.

PROGRAMMA

Venerdì 20 ottobre

Il programma della 4^ edizione dello Slalom tra i più attesi dell’anno si apre con il tour enogastronomico nella Valle dell’Esaro, dove le splendide auto storiche sfileranno alla scoperta dei borghi di Roggiano Gravina, San Lorenzo del Vallo ed ovviamente Altomonte, dov’è previsto l’arrivo per le 20.30.

Sabato 21 ottobre

Ad impreziosire la seconda giornata della manifestazione – contraddistinta dalle consuete verifiche tecniche e sportive per i piloti al Palazzetto dello Sport – è la collaborazione con l’AIRC che ha scelto lo Slalom di Altomonte come tappa da inserire nel tour in tutta Italia del mese della prevenzione del tumore al seno: grazie al sodalizio tra ASA Castrovillari e AIRC, l’evento promuoverà la Passeggiata in Rosa nel centro storico di Altomonte, che sarà un’occasione per celebrare la donna sostenendo la ricerca.

Domenica 22 ottobre

Sarà la gara di velocità l’evento clou della manifestazione. Alle ore 9.00 al via la ricognizione, per lasciare spazio alle ore 10 alla parata delle auto storiche che apriranno la competizione. Ma sarà solo alle 10.30 che il direttore di gara darà il via alla 1^ manche. Alle ore 17 è prevista la premiazione presso il Palazzetto dello Sport di Altomonte. A raccontare l’ultima giornata dell’iniziativa, Rlb Radioattiva in diretta.