Morte di Carlo De Rasis, chiesto il processo per due medici dell’ospedale di Castrovillari

CERCHIARA DI CALABRIA (CS) – Carlo De Rasis era un pensionato stimato nella sua comunità di Cerchiara. Il 28 ottobre 2022, era stato trasportato al Pronto Soccorso dell’ospedale di Castrovillari a causa dei gravi traumi riportati per un incidente mentre era impegnato in alcuni lavori agricoli nel proprio terreno.

La Procura della Repubblica di Castrovillari, nella persona del Pubblico Ministero, dott.ssa Flavia Stefanelli, ha depositato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di due medici dell’Ospedale di Castrovillari per il decesso dell’uomo avvenuto due giorni dall’arrivo al Pronto Soccorso, dopo sofferenze indicibili.

I familiari, nutrendo forti perplessità sulle cure poste in essere dai sanitari, avevano presentato una denuncia querela, nominando quale legale di fiducia l’avv. Luca Franzese e quale proprio medico legale la prof.ssa Isabella Aquila, affinché si disponessero gli opportuni accertamenti e indagini per scoprire se il decesso del loro amato congiunto fosse l’ennesimo caso di mala sanità o meno.

A seguito della denuncia, la Procura, aprendo un fascicolo per omicidio colposo, ha nominato un proprio perito e disponeva lo svolgimento dell’autopsia. Dopo complesse indagini e lo svolgimento dell’incidente probatorio, svoltosi dinanzi al Giudice per le Indagini Preliminari, in occasione del quale è stato ascoltato, in contraddittorio tra le parti, il medico legale nominato dal Gip, il P.M. dott.ssa Stefanelli, si è determinata a chiedere il processo per i due sanitari, colpevoli, secondo l’accusa, di aver cagionato la morte di De Rasis, per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia e inosservanza delle regole elaborate dalla scienza medica, omettendo un effettivo monitoraggio chimico clinico e intraprendendo, per intempestiva diagnosi, una terapia del tutto inadeguata, determinando colposamente la morte del paziente. A ottobre si svolgerà l’udienza preliminare presso il Tribunale di Castrovillari presieduta dal Giudice dott. Gabriele Antonaci.