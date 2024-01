Morta per presunta influenza aviaria: indagati tre medici dell’ospedale di Castrovillari

CATANZARO – Un caso di presunta influenza aviaria emerge nell’inchiesta aperta dalla Procura di Catanzaro che ha iscritto nel registro degli indagati tre medici dell’ospedale di Castrovillari per il decesso di una donna di 50 anni, Assunta Buscemi, originaria di Spezzano Albanese, nel Cosentino. La donna è deceduta lo scorso 19 gennaio dopo esser stata trasferita all’ospedale di Catanzaro per una sospetta influenza aviaria.

L’insegnante, aveva accusato i primi sintomi di malessere, recandosi in Pronto soccorso all’ospedale ‘Ferrari’ di Castrovillari. Poi, la situazione è precipitata e le condizioni della paziente si sono aggravate tanto da rendere necessario il trasferimento all’ospedale di Catanzaro. Qui i sanitari l’hanno sottoposta a diversi esami diagnostici dal quale sarebbe emerso il sospetto di una influenza aviaria, condizione clinica dalla quale la donna non si sarebbe ripresa, fino al decesso.

I familiari hanno presentato denuncia per accertare le cause della morte. Il sostituto procuratore di Catanzaro, ha aperto un fascicolo sul decesso della 50enne e ha iscritto sul registro degli indagati tre sanitari dell’ospedale di Castrovillari come atto dovuto. Secondo l’accusa, l’ipotesi che i sanitari Castrovillari potrebbero aver provocato un ritardo nella somministrazione dei farmaci antivirali.Sul corpo della donna è stata disposta l’autopsia.