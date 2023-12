Morta in bici a 28 anni, l’appello del sindaco di Mangone: «aiutiamo la famiglia di Joy»

MANGONE (CS) – Nel pomeriggio di martedì scorso,11 dicembre, una giovane donna di 28 anni, 𝐎morogieva 𝐎beto-𝐉oy, madre di due bambini, è scomparsa tragicamente: ha perso il controllo della bici e, dopo aver urtato violentemente contro la balaustra di protezione, è precipitata nel vuoto. Il volo di oltre 9 metri, purtroppo, non le ha dato scampo.

“Quel pomeriggio resterà impresso per sempre nella mente di chi, insieme a me, ha vissuto direttamente quelle tragiche ore soprattutto quando abbiamo dovuto comunicare al 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐨 della giovane donna la triste notizia ed assistere al suo dolore e quello dei 𝐝𝐮𝐞 𝐛𝐚𝐦𝐛𝐢𝐧𝐢 che malgrado la 𝐭𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚 𝐞𝐭𝐚̀ (cinque e tre anni) e le nostre cautele, per istinto, hanno immediatamente percepito che 𝐥𝐚 𝐥𝐨𝐫𝐨 𝐦𝐚𝐦𝐦𝐚 𝐧𝐨𝐧 𝐜’𝐞𝐫𝐚 𝐩𝐢𝐮̀”. Così scrive il sindaco di Mangone, Orazio Berardi, tramite la pagina facebook del Comune, da cui ha deciso di avviare una raccolta fondi per la famiglia della giovane.

In queste ore, stanno giungendo da più parti attestazioni di 𝐬𝐨𝐥𝐢𝐝𝐚𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚̀ e di 𝐯𝐢𝐜𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 nei confronti della famiglia della 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞 𝐉𝐎𝐘: il buon cuore della nostra gente si sta manifestando in maniera tangibile e diretta. 𝐂𝐡𝐢𝐮𝐧𝐪𝐮𝐞 di voi 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 o possa fare una 𝐝𝐨𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞 𝐉𝐎𝐘, può farlo nel seguente modo:

Tramite bollettino postale

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐧* 𝟏𝟐𝟔𝟏𝟗𝟖𝟕𝟎

𝐂𝐚𝐮𝐬𝐚𝐥𝐞: “𝐔𝐧 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞 𝐉𝐎𝐘“

Tramite bonifico bancario

𝐈𝐁𝐀𝐍 𝐈𝐓𝟓𝟔𝐄𝟎𝟕𝟔𝟎𝟏𝟏𝟔𝟐𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟎𝟏𝟐𝟔𝟏𝟗𝟖𝟕𝟎

𝐂𝐚𝐮𝐬𝐚𝐥𝐞: “𝐔𝐧 𝐚𝐢𝐮𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐞 𝐉𝐎𝐘“

Le coordinate bancarie sopra indicate si riferiscono ad un conto corrente di cui è titolare il comune di Mangone. Con successivo bonifico provvederemo a riversare quanto raccolto alla famiglia della sfortunata giovane donna nigeriana.

Ogni singolo 𝐞𝐮𝐫𝐨 raccolto sarà rendicontato – tiene a precisare il sindaco Berardi. Nessuno potrà ridare ai due bambini la loro mamma ma, forse, con il nostro aiuto, potremmo, per un attimo donare loro un sorriso. Il senso autentico del Natale è questo! Vi ringrazio anticipatamente per quello che potrete fare – conclude – e colgo l’occasione per augurare a ciascuno di voi un sereno Natale”