Mormanno, vandalizzati gli scuolabus del Comune. «Uno sfregio all’intera comunità»

- Advertisement -

MORMANNO (CS) – Su quanto accaduto nella notte tra lunedì e martedì indagano i carabinieri dopo la denuncia del Comune che ha scoperto la manomissione dei mezzi con dei veri e propri atti vandalici. Uno sfregio a tutta la comunità, come ha evidenziato il sindaco Paolo Pappaterra, visto che gli scuolabus presi di mira da alcuni vandali mentre si trovavano parcheggiati davanti il liceo scientifico, venivano utilizzati non solo dai piccoli studenti ma anche dagli scolari con disabilità «mezzi che ogni giorno garantiscono ai nostri bambini un trasporto sicuro e affidabile grazie al lavoro straordinario e instancabile dei nostri autisti. Si tratta di un gesto vile, uno sfregio non solo ai mezzi, ma a tutta la nostra Comunità».

«Danneggiare uno scuolabus significa colpire il diritto allo studio, la sicurezza dei più piccoli, l’impegno di chi lavora per garantire un servizio essenziale. Un atto che non ha alcuna giustificazione e che abbiamo prontamente denunciato alle autorità competenti. Mormanno è una Comunità fondata sul rispetto, sulla collaborazione e sulla voglia di crescere insieme. Non lasceremo che il gesto di pochi incivili scalfisca questi valori. Continueremo a prenderci cura del nostro paese con ancora più determinazione, perché Mormanno merita rispetto e amore, non atti di inciviltà. Chiediamo a tutti di essere parte attiva nella tutela del nostro territorio. Insieme siamo più forti di qualsiasi gesto di vandalismo. L’inciviltà non avrà mai spazio nella nostra Mormanno».