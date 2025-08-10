Mormanno punta al ripopolamento: 100 mila euro dalla Regione e due linee di intervento

- Advertisement -

MORMANNO (CS) – Contrastare lo spopolamento e incentivare nuovi insediamenti abitativi e produttivi sul territorio. Sono questi gli obiettivi del progetto “Riabitare il borgo di Mormanno” per cui l’amministrazione comunale di Mormanno, guidata dal sindaco Paolo Pappaterra, ha ottenuto un finanziamento di 100mila euro dalla Regione Calabria. “È un risultato importante per tutta la comunità di Mormanno – ha dichiarato soddisfatto Pappaterra –. Abbiamo lavorato con determinazione per intercettare questa opportunità strategica, convinti che il futuro del nostro borgo passi attraverso politiche attive di ripopolamento e sviluppo economico. E ciò è una testimonianza tangibile della fiducia che la Regione Calabria ripone nelle nostre capacità amministrative”.

L’iniziativa è solo parte di una strategia più ampia di rilancio demografico ed economico del borgo. L’obiettivo è quello di puntare su incentivi concreti per attrarre nuovi residenti e favorire l’insediamento di attività produttive capaci di dare nuovo slancio all’economia locale.

Due linee di intervento mirate

Il finanziamento regionale di 100mila euro prevede due linee di intervento. La prima quella di 20mila euro di contributo a fondo perduto per chi decide di trasferire la propria residenza a Mormanno e contemporaneamente aprire un’attività economica con sede legale nel comune. Una misura rivolta a imprenditori e professionisti. La seconda, invece, prevede 5mila euro una tantum per i pensionati che scelgono di stabilirsi definitivamente a Mormanno. Questa misura è pensata per una fascia di popolazione che, oltre a contribuire al ripopolamento, può portare esperienza e competenze per le attività locali.

“Siamo molto orgogliosi di questo progetto – ha affermato il sindaco Pappaterra – perché nasce dall’ascolto delle esigenze del territorio e dalla volontà di trasformare le sfide demografiche in opportunità di crescita. Bellezze naturali, qualità della vita, servizi efficienti e ora anche incentivi concreti per chi sceglie di investire qui il proprio futuro: Mormanno ha tutte le carte in regola per essere una meta ambita. Per essere protagonista di una nuova stagione di crescita e sviluppo“.