Mormanno: «La pista ciclabile come l’Amazzonia»: tra erbacce alte e incuria

MORMANNO (CS) – Erbacce alte lungo tutto il percorso che crescono rigogliose ed incontrastate per via del caldo e della bella stagione, così tanto da spuntare lungo tutto il sentiero, oltre la ghiaia, ed invadere il percorso rendendo difficile la camminata. Le palizzate laterali praticamente ingoiate dal verde e “resti” di lavori non ancora ultimati come reti di cantiere e recinzioni di metallo.

Così appare, ad oggi, la pista ciclabile in contrada Vallera, in zona Pantano, a Mormanno. È questa la segnalazione arrivata alla redazione di QuiCosenza da parte di alcuni cittadini mormannesi che denunciano lo stato di incuria nel quale versa il percorso ciclopedonale.

“Nel cuore del Parco nazionale del Pollino, in una zona altamente frequentata da turisti italiani e stranieri, questo è il triste bigliettino da visita che si presenta a chi arriva nel borgo cosentino per trascorrere giorni di vacanza all’insegna di passeggiate ed escursioni nel cuore della natura” segnala uno dei lettori che, per via del suo lavoro, giornalmente si confronta con turisti che arrivano nella zona. Proprio nei giorni scorsi ha accolto la segnalazione sulle pessime condizioni in cui versa la pista ciclabile. “È una specie di Amazonia, non si riesce a camminare né lungo il tragitto ciclo-pedonale né lungo le strade attigue”.

I cittadini chiedono, dunque, risposte concrete da parte di chi dovrebbe occuparsi della cura del percorso e del verde pubblico. Un percorso, tra l’altro, che sulla carta rappresenta un punto sentieristico interessante ma che, in realtà, rischia di diventare l’ennesimo progetto fatto e abbandonato a sé stesso.