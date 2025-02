Mormanno: gestione illecita di rifiuti in un’autofficina, denunciato il titolare

- Advertisement -

MORMANNO (CS) – I militari del Nucleo Carabinieri Parco di Mormanno hanno posto sotto sequestro un consistente quantitativo di rifiuti provenienti dallo svolgimento dell’attività lavorativa di una autofficina ubicata in località “Pantano” di Mormanno, località posta all’interno del perimetro del Parco del Pollino. In particolare i militari, unitamente ai colleghi di Rotonda e al personale tecnico dell’Arpacal di Cosenza si sono recati nei giorni scorsi nell’attività per effettuare un controllo finalizzato ad accertare la corretta applicazione delle norme in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla stessa.

Durante l’ispezione dell’attività hanno riscontrato la presenza di numerosi rifiuti depositati in maniera incontrollata e miscelati tra loro sia sul piazzale, quali pneumatici fuori uso e parti di motore, che all’interno di alcuni autoveicoli fuori uso usati come deposito degli stessi. In particolare all’interno delle carcasse delle auto erano presenti ricambi vari, rifiuti metallici, pneumatici fuori uso ed altri pezzi di ricambio provenienti da auto dismesse. Il controllo ha accertato che i 10 autoveicoli rinvenuti sul piazzale, tutti con targhe versate, che sarebbero dovuti essere conferiti da tempo a demolizione così come previsto dalla normativa erano invece utilizzati per “deposito” di pezzi di ricambio. Si è pertanto proceduto al sequestro dei rifiuti e delle carcasse di auto con i il suo contenuto presenti sul piazzale e al deferimento all’Autorità Giudiziaria del titolare dell’attività per gestione illecita di rifiuti.