Mormanno: escursionisti dispersi da ieri, ritrovati e salvati dai Vigili del Fuoco

MORMANNO (CS) – Si è concluso con un lieto fine l’intervento di soccorso a persona avvenuto questa mattina nel territorio montano di Mormanno, in provincia di Cosenza, in località Acqua della Pietra, dove due escursionisti di nazionalità tedesca erano dati per dispersi dalla serata di ieri. La segnalazione era arrivata ai Carabinieri da parte dell’agriturismo che ospitava i due turisti. Subito attivate le ricerche, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza ha inviato sul posto la squadra del distaccamento di Castrovillari, coadiuvata successivamente da un’operazione aerea di supporto.

Fondamentale, per l’avvio delle operazioni, è stato il ritrovamento dell’autovettura dei due escursionisti, che ha consentito di delimitare l’area d’intervento. La Sala Operativa Regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria ha così attivato la procedura di ricerca tramite elicottero, facendo decollare il Drago VF62 del Reparto Volo di Lamezia Terme.

Grazie alla prontezza dell’equipaggio elisoccorritore, i due turisti sono stati localizzati, recuperati e tratti in salvo in un’area impervia, e fortunatamente sono apparsi in buone condizioni di salute. Una volta messi in sicurezza, sono stati trasferiti nel punto di raccolta dove ad attenderli c’era la squadra di terra dei Vigili del Fuoco.

L’intervento si è concluso senza necessità di ricovero ospedaliero, ma ha messo in evidenza ancora una volta l’importanza della tempestività e della sinergia tra forze dell’ordine e soccorritori, in particolare in contesti naturalistici di difficile accesso.