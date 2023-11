Mormanno, Comune cerca gestori per quattro strutture pubbliche

MORMANNO (CS) – Il Palazzo dello Sport “Fedele Alberti” in contrada Colletta, la Galleria Salvatore D’Alessandro e il centro visita del Parco nazionale del Pollino, e ancora l’ex carcere e il palazzo Campisani da destinare ad uso ostelli. Sono le strutture pubbliche per le quali l’amministrazione comunale di Mormanno, ha pubblicato in questi giorni l’avviso esplorativo per la loro gestione.

La strategia dell’esecutivo guidato dal sindaco Paolo Pappaterra è di promuovere al meglio le strutture pubbliche, rendendole ancora più produttive ed attrattive nell’ambito del marketing territoriale verso il comune di Mormanno è fortemente intenzionato ad imprimere una forte accelerazione.

«Cerchiamo persone, società, associazioni che con inventiva e spirito propositivo rendano operative al meglio strutture che la nostra amministrazione ha portato a compimento con fondi pubblici nell’interesse collettivo ed ora hanno bisogno di funzionare a pieno regime per essere utili agli scopi per i quali le abbiamo pensate e realizzate».

Gli avvisi pubblici sono consultabili sul sito dell’ente e scadranno il 20 novembre alle ore 18:00.