Morano, Suv si schianta contro un camion: investito un operaio trasportato a Cosenza in elicottero

MOANO CALABRO (CS) – Questa mattina un grave incidente stradale si è verificato a Morano Calabro, in località “Crocifisso”, lungo l’ex statale 19 “Delle Calabrie”. Per cause in corso di accertamento un Suv, una Volkswagen Tiguan, guidato da una donna, che stava procedendo in direzione Castrovillari, non si sarebbe forse accorta della presenza di un mezzo da cantiere utilizzato da alcuni operai che stavano effettuando dei lavori di pulizia lungo la strada. Il Suv ha investito un operaio che si trovava a bordo strada e poi si è schiantato contro il camion.

Il giovane investito è rimasto gravemente ferito agli arti inferiori ed è stato subito soccorso dai sanitari del 118 giusti sul posto. Ma a causa delle gravi ferite si è reso necessario l’intervento e il successivo trasportato all’ospedale di Cosenza in elisoccorso. La donna, invece, sotto shock, ha riportato solo delle lievi ferite. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono giusti anche i carabinieri di Morano Calabro e Castrovillari, a cui è stato affidato il compito di ricostruire la dinamica ed effettuare i rilievi. Il tratto di strada è rimasto chiuso per alcune ore e riaperto dopo che i mezzi incidentati sono stati rimossi.