Morano si accende di emozioni: al Castello la “Notte Romantica 2025”

MMORANO CALABRO (CS) – Il solstizio d’estate a Morano si colora di emozioni e bellezza con la Notte Romantica 2025, evento nazionale promosso dall’associazione “Borghi più belli d’Italia” e in programma oggi, sabato 21 giugno. A fare da sfondo all’iniziativa, sarà lo scenografico Castello Normanno-Svevo, simbolo della storia e dell’identità del borgo.

La serata, organizzata dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il gruppo Sanpietrine, prenderà il via alle ore 19:00 con musica dal vivo, stand enogastronomici e piatti a tema nei ristoranti e locali del centro storico. Un mix di cultura, convivialità e tradizione pensato per celebrare l’amore in tutte le sue forme.

«Morano è un luogo che parla al cuore», dichiarano il sindaco Mario Donadio e il consigliere Francesco Soave. «La Notte Romantica è molto più di una festa: è un’occasione per sentirsi parte di una comunità che crede nella bellezza dei legami e nella forza delle emozioni». «Momenti come questi raccontano l’anima del nostro villaggio: sempre accogliente, schietta, intrisa di poesia. Desideriamo ringraziare il team Sanpietrine per il prezioso apporto organizzativo fornito, in questa come in altre circostanze, e invitiamo cittadini e visitatori a partecipare con entusiasmo alla prima manifestazione estiva del 2025, esattamente nel giorno del solstizio. Con gli auguri che l’evento sia per tutti, coppie e singoli, foriero, come lo era nell’antichità per molti popoli, di buoni auspici per il presente e per il futuro».

Un invito aperto a cittadini e visitatori, per vivere il primo evento estivo del 2025 tra poesia, storia e passione, nella magia senza tempo di uno dei borghi più affascinanti della Calabria.