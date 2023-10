Morano Calabro: si va verso la costituzione del Consorzio Forestale del Pollino

MORANO CALABRO (CS) – La Politica al servizio del bene comune. Un grande segno di distensione e dialogo fruttuoso tra amministratori. Di opposizione e di maggioranza. Succede a Morano. E succede anche che due compagini consiliari, quella che ha promosso l’iniziativa, “MoranoLab”, e quella ricevente, “Insieme per Morano”, che sostiene l’Amministrazione, dopo aver discusso e approfondito un’idea innovativa, che mira alla valorizzazione della risorsa boschiva, siedano attorno a un tavolo e stilino un comunicato stampa congiunto nell’intento di spiegare il senso e gli obiettivi del progetto ai cittadini. A scriverlo i gruppi “Insieme per Morano” e “MoranoLab”.

«A seguito dell’incontro avvenuto nella Casa Comunale, dove si è esaminata la proposta avanzata dal Gruppo Consiliare di MoranoLaB, finalmente si è raggiunto un intento comune con l’Amministrazione, ed il Gruppo di Maggioranza Insieme per Morano, per la costituzione del Consorzio Forestale Comunale.

L’idea è quella di promuovere una struttura operativa di diritto privato, che gestisca le risorse forestali del Demanio Pubblico e dei boschi di proprietà privata. Il costituendo Consorzio dovrà rivitalizzare le attività di cura e miglioramento del patrimonio forestale, garantendo i principi di sostenibilità e attenzione all’ambiente propri di un’area protetta. In particolare andrà a disciplinare:

a) la conservazione, difesa e valorizzazione delle risorse forestali, zootecniche ed agricole;

b) la coltivazione, raccolta e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;

c) lo sviluppo delle attività di gestione e sviluppo compatibile del territorio e dell’ambiente naturale;

d) la coltivazione, lavorazione e commercializzazione delle piante officinali, delle piante forestali, nonché delle attività vivaistiche anche a fini ornamentali;

e) la sperimentazione, promozione e commercializzazione di mezzi ed attrezzature per il lavoro nel bosco e la sicurezza degli addetti,

f) la tutela dell’ambiente naturale, in particolare il miglioramento dell’assetto idrogeologico dei terreni anche mediante l’esecuzione di opere e di lavori di sistemazione idraulico-forestali;

g) la gestione del territorio anche a fini faunistici e venatori, e di laghi e corsi d’acqua per l’esercizio della pesca sportiva;

h) la formazione professionale di addetti forestali;

i) la ricerca, la sperimentazione, la divulgazione nei settori dell’ambiente, della forestazione, dell’agricoltura, del turismo e delle risorse energetiche;

j) la gestione di iniziative, strutture ed impianti per l’agriturismo, sport e tempo libero, nonché per l’educazione ambientale;

k) La gestione dei fondi rustici.

Un progetto ambizioso, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio boschivo esistente sia di proprietà pubblica che privata, attraverso un’azione coordinata, per creare una filiera del legno ecosostenibile nel Comune di Morano Calabro. Un’azione consapevole di tutela ambientale e di nuove opportunità di lavoro, non solo per gli addetti, ma soprattutto per l’intera cittadinanza. Nel breve tempo, L’Ente organizzerà tutti i passaggi necessari, per arrivare alla costituzione formale del Consorzio Forestale, già nel 2023».