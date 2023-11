Morano Calabro, oltre 200 studenti all’Educational Bike Paths Park Calabria

MORANO CALABRO (CS) – Una giornata didattica e di sensibilizzazione dedicata alle scuole, con l’obiettivo di promuovere la Ciclovia dei Parchi della Calabria e il meraviglioso patrimonio naturalistico della regione. Domani, mercoledì 8 novembre, con inizio alle 9.00, alla Catasta di Morano Calabro, si terrà Educational Bike Paths Park Calabria, evento organizzato dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria e dall’Ente Parco Nazionale del Pollino. Parteciperanno oltre 200 studenti di alcune delle scuole del comprensorio: il Centro Studi “Potestio” di Castrovillari, l’Istituto comprensivo “Gregorio Caloprese” di Scalea e l’Ipseoa “Karol Wojtyla” di Castrovillari.

A condurre sarà Riccardo Mei, voce di alcuni tra i più importanti programmi televisivi della Rai dedicati alla natura e alla scoperta. Solo per citarne qualcuno, Geo e Geo, Kilimangiaro e Superquark. Mei ha, inoltre, doppiato documentari di National Geographic e ha dato la voce a importanti campagne sociali e ambientali, come quella del WWF per l’adozione delle specie in pericolo. Racconta, dunque, agli italiani, ormai da molti anni, la bellezza del nostro pianeta.

Morano Calabro è una delle più affascinanti e suggestive tappe della Ciclovia dei Parchi della Calabria, ben 545 chilometri di percorso per gli appassionati della bicicletta, attraverso quattro parchi naturali: Parco nazionale del Pollino, Parco nazionale della Sila, Parco naturale regionale delle Serre e Parco nazionale dell’Aspromonte. La Ciclovia è uno strumento capace di promuovere il territorio e nuovi stili di vita consapevoli. La giornata Educational Bike Paths Park Calabria ha anche questo tra i suoi obiettivi: diffondere tra i più giovani la cultura della mobilità attiva e del cicloturismo. Gli studenti saranno coinvolti con attività esperienziali e pratiche, attraverso due laboratori.

Il primo è a cura della Fondazione Campagna Amica, promossa da Coldiretti: tema “Il consumo sostenibile: vantaggi ambientali, economici e sociali delle produzioni a km 0”. Il secondo laboratorio è a cura dell’Associazione FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), organizzazione che promuove l’uso quotidiano della bicicletta e il cicloturismo per proteggere l’ambiente e contrastare la crisi climatica. Gli associati FIAB parleranno della bicicletta come mezzo di trasporto e dei vantaggi di andare in bici in città e in ambito cicloturistico. Sarà affrontato, inoltre, un aspetto molto importante: la sicurezza stradale. Anche e soprattutto i ciclisti devono fare attenzione a tenere un comportamento corretto sulla strada. Infine, piccole dimostrazioni e nozioni di officina della bicicletta. A chiudere la giornata sarà la degustazione di prodotti tipici calabresi.