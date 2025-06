Morano Calabro, il Comune vince in tribunale: «Nessun ingiustificato arricchimento sul castello»

- Advertisement -

MORANO CALABRO (CS) – Nessun ingiustificato arricchimento sui ruderi del castello feudale di Mormanno Calabro da parte del Comune. “Con una sentenza chiara e puntuale, il giudice ha ritenuto infondate le pretese attoree e ha riconosciuto la correttezza dell’operato amministrativo del Comune, dichiarando inammissibile la domanda sotto il profilo formale e giuridico”, commenta il legale del Comune, l’ avvocato Dario Sammarro del Foro di Cosenza.

La causa era stata incardinata da un professionista che sosteneva di non essere stato retribuito per prestazioni di natura intellettuale relative alla manutenzione del maniero, lamentando un danno economico stimato in circa 40.000 euro, a fronte di un presunto vantaggio ottenuto dall’ente

Il risultato processuale, oltre a sollevare il Comune da un potenziale esborso economico, rappresenta un segnale positivo in termini di protezione delle risorse pubbliche. “Si tratta – spiega il legale Sammarro – di un risultato momentanamente importante (permane la possibilità di proposizione di Appello) poiché la protezione da esborsi economici in capo a piccoli Comuni non solo rappresenta una garanzia per la gestione amministrativa attuale dell’Ente, ma impedisce danni seri a livello finanziario che se incidenti su realtà amministrative dalle piccole dimensioni possono causare riverberi pure sul buon andamento e sull’efficienza Comunale”.