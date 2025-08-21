Morano Calabro, il centro storico si trasforma in un regno magico con “Il borgo delle favole”

- Advertisement -

MORANO CALABRO (CS) – Da venerdì 22 a domenica 24 agosto Morano Calabro si trasforma in un palcoscenico diffuso, scenario ideale per l’evento “Il borgo delle favole”. L’appuntamento, di livello nazionale, parte del cartellone estivo 2025, mira a regalare un’esperienza immersiva nel mondo delle favole. Unico nel suo genere, l’evento si svolgerà tra le vie e le piazzette del centro storico e avrà come tema: “La spada nella roccia”, con Re Artù e i suoi “Cavalieri della favola rotonda” i quali, attraverso spettacoli itineranti di teatro, ballo e animazione, guideranno il pubblico in un viaggio tra avventure esilaranti e incontri magici.

Per la gioia dei bambini nel corso della serata sarà presente un personaggio d’eccezione, Pippi Calzelunghe, la celebre eroina dai capelli rossi che con la sua esuberanza e il suo spirito indomito ha accompagnato intere generazioni, aggiungerà un tocco di colore e vivacità alla già coinvolgente atmosfera fiabesca. Le rappresentazioni avranno inizio ogni giorno, dalle 17.30, con una partenza ogni trenta minuti, e uno scoppiettante show finale programmato per le 21.30.

“Siamo felici di presentare un’iniziativa concettualmente diversa dalle solite, per contenuto e target cui si rivolge. – ha detto il sindaco Mario Donadio – Un’iniziativa che non solo valorizza il nostro patrimonio paesaggistico e culturale, ma offre anche un’opportunità di svago per l’intera comunità e per i numerosi turisti che soggiornano in loco in questo periodo. “Il Borgo delle Favole” è un modo per suscitare curiosità e attrarre una tipologia di visitatori con esigenze legate al mondo dell’infanzia in generale”.