Morano Calabro elegge il suo primo Presidente del Consiglio comunale

MORANO CALABRO (CS) – Può essere definito anche un momento storico per il comune di Morano Calabro, che per la prima volta ha eletto il Presidente del Consiglio comunale. Si tratta di Mario Donadio, consigliere comunale, già capogruppo di maggioranza. Donadio è stato eletto con nove voti, ovvero l’intera maggioranza, mentre la minoranza ha indirizzato le sue preferenze su Sonia Cozza, anch’essa esponente della maggioranza.

L’iter è stato abbastanza complesso dal punto di vista tecnico ed ha richiesto vari adempimenti propedeutici. Il 30 novembre scorso è stato infatti adeguato dapprima lo Statuto dell’Ente, poi, nella stessa data, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio. Si è reso necessario apportare modifiche ad entrambi gli strumenti che disciplinano le attività amministrative. Solo dopo aver emendato diversi articoli e aver trovato la quadra dal punto di vista politico, il sindaco ha potuto inserire nell’ordine del giorno di una seduta consiliare l’elezione democratica del primo presidente nella storia del Comune di Morano Calabro.

L’esercizio della carica è reso a titolo completamente gratuito ed ha funzioni istituzionali e di garanzia. “Non nascondo il mio compiacimento per questo nuovo compito – ha detto lo stesso Donadio – È per me un onore e un privilegio servire l’assemblea”.